Италия: Зидан может возглавить «Ювентус» после ухода Аллегри
Массимилиано Аллегри, планирует покинуть занимаемый им пост по окончании текущего сезона.
Бывший главный наставник мадридского футбольного клуба «Реал» Занедин Зидан может возглавить по окончании текущего сезона туринскую команду «Ювентус», сообщает 5 января Mundo Deportivo.
По данным издания, являющийся в настоящий момент главным тренером туринского клуба «Ювентус» Массимилиано Аллегри, планирует покинуть занимаемый им пост по окончании текущего сезона, несмотря на то какие командой будут результаты в итальянском чемпионате и Лиге чемпионов и то, что текущий его соглашение о работе с клубом рассчитано до лета 2020 года. В качестве преемника Аллегри на посту главного наставника «Ювентуса» издание называет Занедина Зидана, пишет regnum.ru.
Аллегри работает в туринском клубе с 2014 года и за время его руководства «Ювентус» четыре раза выиграл Кубок Италии и чемпионат. А также был стал обладателем Суперкубка. Зидан ушел с поста главного тренера «Реала» летом 2018 года и под его руководством клуб из Мадрида три раза побеждал в Лиге чемпионов.