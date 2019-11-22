Италия: знаменитые музеи Венеции бьют тревогу из-за наводнения

Пятница, 22 Ноябрь 2019 Италия Италия

Италия: знаменитые музеи Венеции бьют тревогу из-за наводнения

Руководство Фонда муниципальных музеев Венеции, после рекордного за последние полвека наводнения просит всех присоединиться к кампании «Венеция в сердце».

Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Кампания «Венеция в сердце» запущена для поддержки города после рекордного наводнения, ущерб от которого мэр Луиджи Бруньяро оценил в миллиард евро. Власти Венеции обратились ко всему миру с просьбой помочь сохранить город, который с 1987 года входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет regnum.ru.

Фонд муниципальных музеев Венеции: «Мы благодарны всем, кто поддержал музеи Венеции в эти сложные дни. Нашим сотрудникам, пожарным, медикам, волонтерам, тем, кто оказался рядом и не прошел мимо, и тем, кто прислал сообщения со словами солидарности».

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