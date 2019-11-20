Италия: знаменитый пляж на Сардинии хотят сделать платным

Среда, 20 Ноябрь 2019 Италия Италия

Италия: знаменитый пляж на Сардинии хотят сделать платным

Вход на знаменитый итальянский пляж Ла Пелоза станет платным.

Власти города Стинтино (остров Сардиния) решили ограничить таким образом поток туристов.

Пляж на северо-западе острова давно пытаются защитить от нашествия отдыхающих, и плата за вход может стать неплохим ограничителем, полагают местные власти.

Большое количество туристов, по мнению экологов, в ближайшем будущем нанесет пляжу непоправимый ущерб – множество туристов пытаются унести с собой красивейший белый песок.

Платный вход может снизить число посетителей Ла Пелозы до 1,5 тысячи человек в день. Вырученные от продажи билетов средства позволят не только покрыть расходы на уборку пляжа, но и направить часть доходов на обслуживание других пляжей, пишет realty.vesti.ru.

Ежегодно с пляжей Сардинии исчезают несколько тонн песка, ракушек и камней. Штраф в размере 3 тысячи евро за хищение охраняемых природных ресурсов и даже угроза тюремного заключения отдыхающих не останавливают.

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