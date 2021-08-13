Италия: Уффици выставила на продажу цифровые копии

Галерея Уффици первой в мире запустила продажу цифровых репродукций картин Боттичелли, Тициана и Караваджо.

Цифровые произведения искусства представляют собой обрамленный экран с детализированным изображением картины.

Копии выполнены в масштабе 1:1. Они выпущены ограниченной серией, сертифицированы и защищены системой цифрового шифрования, чтобы сделать невозможным копирование. Для каждого цифрового произведения в блокчейне создается токен NFT для удостоверения права собственности.

Уффици выставила на продажу «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли, «Венеру Урбинскую» Титцана, «Вакха» Караваджо, также картины Микеланджело, Бронзино, Рубенса и Каналетто.

Всего планируют продать по 9 копий каждого произведения. Первая цифровая версия картины Микеланджело «Тондо Дони» была продана за 170 000 долларов.

Новые цифровые технологии становятся важной частью работы музеев. Художественный музей Маурицхейс в Гааге (Нидерланды) первым в мире оцифровал всю коллекцию в гигапиксельном разрешении (это примерно в 100 раз качественнее, чем фото на смартфон). В 2020 году 14 французских музеев выложили в сеть больше 150 тысяч произведений из своих коллекций, а в 2017 году фонд Гала-Сальвадор Дали опубликовал полное собрание произведений художника-сюрреалиста. Особенно актуальным это стало из-за пандемии коронавируса COVID-19, заставившей многих отказаться от походов по музеям.