Италию ждет кризис экономики в ближайшее время

Власти Италии, которую считают наиболее пострадавшей от коронавируса страной Европы, рассматривают возможность временного снижения НДС для стимулирования спроса и перезапуска экономики. В то же время такая мера может стать причиной для отказа в помощи со стороны Евросоюза.

Идея на два года снизить налоги для наиболее сильно пострадавших секторов экономики, таких как туризм, ресторанный бизнес и некоторые другие, была озвучена итальянским Минфином. В правительстве к инициативе отнеслись с осторожностью.

«Обычно политика снижения косвенных налогов, таких как НДС, призвана стимулировать спрос и восстановить потребление за счет широкого снижения цен по всей стране. Однако, учитывая текущую неопределенность (в экономике из-за кризиса), итальянцы могут предпочесть не тратить появившиеся у них свободные деньги, а откладывать их на сбережения», - приводит слова агентства Bloomberg издание Lenta.ru.

С другой стороны, попытка Италии снизить налоги может помешать Риму убедить власти Евросоюза в необходимости оказания стране финансовой помощи на фоне коронакризиса.

В рамках поддержки экономики Италия может получить от ЕС более 170 миллиардов евро, однако страны Северной Европы выступают против раздачи денег и за соблюдение строгой финансовой дисциплины, а большой госдолг Италии и снижение налогов могут подтолкнуть союзников к мысли о неумении итальянских властей «ответственно тратить деньги».