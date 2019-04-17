Италию ждет опасность - миллион мигрантов из Ливии!

Среда, 17 Апрель 2019 Италия Италия

Италию ждет опасность - миллион мигрантов из Ливии!

Власти Ливии предупредили, что в случае войны, к берегам Италии нахлынут миллион мигрантов.

Власти Италии «никогда не позволят» прибыть в страну 800 тысячам потенциальных мигрантов, о которых говорил премьер-министр Ливии Файез аль-Саррадж, заявил в понедельник, 15 апреля, вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо.

Нужно, с одной стороны, стремиться к стабилизации ситуации в Ливии, с другой — распределять по странам Евросоюза тех мигрантов, которые все-таки прибудут из Ливии, отметил Ди Майо. Вопрос о потенциальных ливийских мигрантах ранее стал причиной нового спора министров итальянского правительства. Министр обороны Элизабетта Трента заявила, что если в Ливии начнется полномасштабная война, то мигранты станут беженцами, и по международным нормам их нужно будет принимать, пишет napoli1.com.

Ее поддержал и Ди Майо, лидер «Движения 5 звезд», членом которого является Трента. По его словам, решение о закрытии портов страны в 2018 году было «ситуативным». В свою очередь лидер второй правящей партии, «Лиги», глава МВД Маттео Сальвини отметил, что пока он занимает свой пост, порты Италии будут закрыты для нелегальных мигрантов. Ранее аль-Саррадж заявил: возобновление войны в Ливии может привести к тому, что около 800 тыс. граждан этой страны и мигрантов могут направиться «к европейским берегам», прежде всего в Италию, среди этих мигрантов могут быть и террористы.

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