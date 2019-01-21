Итальянцам разрешили ходить на работу с собаками

Руководство банка разрешило своим сотрудникам брать на работу своих домашних питомцев.

По правилам, доступ на этаж осуществляется по очереди, в которой уже стоит 100 сотрудников. При этом приводить можно только собак старше 8 месяцев, для того чтобы исключить недисциплинированных щенков. Ограничений по размеру животных нет, пишет news.ru.

Заинтересованные в данной опции работники должны гарантировать хорошее поведение любимца, а также представить все необходимые справки и страховой полис. Кроме того, во время нахождения на этаже животное должно быть на поводке.

Основная идея проекта «Собака на работе» — снизить уровень стресса и улучшить настроение в коллективе банка. На этаже оборудованы также рабочие места, чтобы сотрудники не отвлекались от работы, играя со своими питомцами, сообщает Corriere della Sera.