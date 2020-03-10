Итальянцам запретили устраивать свадьбы и похороны из-за коронавируса

Новые ограничительные меры из-за коронавируса в Италии вступили в силу утром 10 марта.

Передвигаться по стране можно только при необходимости, по работе или из-за проблем со здоровьем. Театры, кинотеатры и музеи прекратили работу. Рестораны и бары теперь должны закрываться в 18:00, при этом посетители должны находиться на расстоянии друг от друга в рабочие часы, пишет mr-7.ru.

Занятия в школах и вузах приостановили до 3 апреля. Итальянцам запретили посещать и организовывать любые церемонии, включая свадьбы и похороны. Кроме того, отменили чемпионат Италии по футболу.

Ответим, на данный момент в стране свыше 9 тысяч заболевших и почти 500 умерших от заболевания коронавирусом.