Итальянцы бросают вызов Европе

Журналистка Анна Бух, опираясь на окончательно подготовленный текст соглашения, пишет, что он «не предполагает выхода из еврозоны, о котором говорилось в черновом варианте от понедельника, но в нем остались другие предложения, означающие, что Италия без робости вступает в конфронтацию с Евросоюзом. В частности, это призывы отменить «немедленно» санкции, наложенные на Россию, заново провести переговоры о Дублинском соглашении и объявить Европейский парламент «единственным легитимным институтом» в Брюсселе».

Вчера в Риме лидеры партий - Луиджи ди Майо и Маттео Сальвини - встретились, чтобы согласовать последние спорные пункты.

«Этот 40-страничный документ из 29 пунктов - нагромождение предложений в отчетливо-националистическом тоне, поворот на 180 градусов по сравнению с курсом предыдущего правительства Джентилони. В том, что касается внешней политики, Путин будет доволен, - говорится в статье. - Хотя в документе указано, что США и НАТО останутся главными союзниками Италии, следующее итальянское правительство популистов, если оно появится, пожелает воспринимать Москву как «коммерческого и экономического партнера», а потому партии хотят немедленно отменить весь набор коммерческих санкций. Это в данный момент неосуществимо, потому что санкции введены Евросоюзом, а не Италией в одиночку».

Журналистка отмечает, что из последнего варианта соглашения исчезли упоминания о выходе из еврозоны и пересмотре целевых показателей дефицита бюджета и госдолга Италии - предложения, которые в эту среду спровоцировали сильную тревогу в Европе. «Однако осталось утверждение, что нужно проанализировать вклад страны в бюджет ЕС, дабы «сделать его совместимым» с планами правительства. Министерства иностранных дел и обороны будут руководствоваться исключительно интересами Рима. То есть покончат с зарубежными миссиями, «далекими от национальных интересов», - сообщает Бух, напоминая, что в данный момент итальянские войска находятся в Нигере, Тунисе, Ливии, Ираке и Афганистане.

Сальвини, лидер «Лиги», хочет иметь свободу рук в отношении более 500 тыс. иммигрантов с неузаконенным статусом, прибывших в Италию за последние 5 лет. Он также предлагает изменить Дублинское соглашение, дабы соискатели убежища не дожидались ответа на свои прошения в той стране ЕС, куда прибыли первоначально.

Среди других предложений, перечисленных в статье, - введение плоской шкалы налогообложения, пособие в размере 780 евро для безработных (в течение двух лет) и малоимущих стариков, сокращение численности законодателей.