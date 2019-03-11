Итальянцы будут платить велосипедистам

Чтобы у жителей было больше стимула пересесть с автомобилей на велосипеды, мэрия собирается платить тем, кто станет добираться на работу или учебу на велосипеде.

Весной начнется пробный 4-месячный период этой программы. На велосипеды давших согласие горожан установят счетчики, и в конце каждого месяца велосипедисты будут получать по 20 евроцентов за каждый километр, но не больше 25 евро в месяц. Оплачиваться будут и прогулочные поездки, например, в выходные по парку – по 4 евроцента за километр, сообщает euromag.ru.

«Тарифы» будут переключаться автоматически в зависимости от времени поездки. К тому же жители Бари смогут получить субсидию на покупку велосипеда – подержанного, нового и даже электрического.

Параллельно мэрия обещает расширить велосипедную инфраструктуру в центре города. Пока центр Бари больше приспособлен для автомобилей, чем для велосипедистов. Например, там нет общей сети велодорожек. В результате больше половины жителей ежедневно садятся в личный автомобиль, несмотря на комфортный для велосипедной езды мягкий климат Бари.

Бари – не единственный европейский город, который экспериментирует с выплатами для велосипедистов. Похожую схему опробовали в 2014 году в Париже. Позже ее заменили на выплаты от работодателей по содержанию велосипеда для тех сотрудников, которые регулярно приезжают в офис на двухколесном транспорте. Но эти меры оказались малоэффективными без создания комфортной велосипедной инфраструктуры – сейчас только 3% работников в Париже регулярно приезжают на работу на велосипеде.