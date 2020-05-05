Итальянцы не собираются в отпуск

Несмотря на официальное начало «второй фазы» борьбы с эпидемией в Италии и некоторое смягчение правил карантина, большинство жителей Италии не собираются в обозримом будущем в отпуск — таковы данные исследования профильной бизнес-ассоциации Confturismo, пишет regnum.ru.

Более 50% граждан перенесут отпуск, а сразу после смягчения правил карантина постараются проводить больше времени за городом, на свежем воздухе, не удаляясь на значительное расстояние от места проживания, отметили также эксперты.