Итальянцы не собираются в отпуск

Вторник, 05 Май 2020 Италия Италия

Итальянцы не собираются в отпуск

Несмотря на смягчение карантина, итальянцы не собираются в отпуск.

Несмотря на официальное начало «второй фазы» борьбы с эпидемией в Италии и некоторое смягчение правил карантина, большинство жителей Италии не собираются в обозримом будущем в отпуск — таковы данные исследования профильной бизнес-ассоциации Confturismo, пишет regnum.ru.

Более 50% граждан перенесут отпуск, а сразу после смягчения правил карантина постараются проводить больше времени за городом, на свежем воздухе, не удаляясь на значительное расстояние от места проживания, отметили также эксперты.

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