Итальянцы оказались самой «пожилой» нацией в Европе

Согласно данным европейского статистического агентства Евростат, в Греции, Португалии и Финляндии около 22% жителей уже отпраздновали 65-й день рождения. На третьем месте по доле пожилых оказалась Германия: 21,5% немцев уже старше 65 лет.

В среднем 20% жителей Евросоюза уже перешагнули 65-летний рубеж — это на 3% больше, чем 10 лет назад.

Меньше всего пожилых людей живет в Ирландии и Люксембурге – всего 14% жителей в каждой стране, сообщает euromag.ru.

Как напоминают в Евростате, именно пожилые люди находятся в зоне повышенного риска в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Вероятно, одна из причин неблагоприятного развития событий в Италии связана как раз с высокой долей пожилых людей в стране.

Среди других причин называют «итальянские семьи»: в Италии разные поколения одной семьи нередко живут поблизости или часто общаются. Кроме того, в Италии высока доля врачей пожилого возраста, которые сами заразились коронавирусом COVID-19 и не смогли лечить своих сограждан.

Согласно последним данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Италии 129 тысяч человек заражено коронавирусом. Долгое время Италия оставалась на первом месте в ЕС по числу заболевших, но сейчас больше всего зараженных в Испании — 130 тысяч человек.