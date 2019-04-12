Итальянцы попросили включить в список ЮНЕСКО местное мороженое

Предложение о включении джелато (типичного холодного десерта из бисквита и мороженного) в этот престижный перечень поступило из Флоренции. Это лакомство было широко известно и популярно здесь еще во времена королевы Катерины де Медичи. Тогда оно называлось в ее честь "Эльмо ди Катерина", ведь именно Катерине де Медичи флорентийские джелатьери (мороженщики) обязаны его распространением на территорию Франции. В 30-х годах XX века этот десерт был возрожден под именем "Zuccotto Fiorentino", завоевав популярность не только в Европе, но и во всем мире, пишет rg.ru.

По прошествии многих десятилетий президент ассоциации флорентийских ремесленников, занимающихся изготовлением мороженого, и по совместительству "посол" этого изысканного продукта Made in Italy, Ветулио Бонди, считающий джелато настоящим кулинарным шедевром, решил добиться его признания на самом престижном уровне, попросив в своей заявке также включить в список ЮНЕСКО само искусство местных джелатьери.

Джелато может стать уже третьим итальянским гастрономическим продуктом, которое удостоится чести оказаться среди нематериальных объектов культурного наследия. В 2017-м году комиссия ЮНЕСКО решила увековечить один из самых древних рецептов пиццы - неаполитанский. А совсем недавно все те же флорентийцы предложили пополнить список охраняемых кулинарных ценностей человечества знаменитым флорентийским стейком, больше известным под названием "фиорентина".