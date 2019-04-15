Итальянцы предложили ароматизировать комнаты

Понедельник, 15 Апрель 2019 Италия Италия

Итальянцы предложили ароматизировать комнаты

Итальянский бренд Acqua di Parma выпустил свои бестселлеры Luce di Colonia, Buongiorno, La Casa sul Lago, Caffе in Piazza и Oh, L’amore в версии ароматов для дома: парфюмерных свеч и диффузоров.

Об этом сообщил представитель бренда в пятницу, 29 марта.

В парфюмерных композициях свеч и диффузоров сочетаются ноты апельсина с Капри, амальфийского инжира, калабрийского бергамота, померанца с Лигурийского побережья и мирта с Панареи. Новые продукты бренда отличает оригинальный дизайн.

Фотографом рекламной кампании новой серии стал Гуидо Тарони (Guido Taroni).

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