Итальянцы предложили ароматизировать комнаты

Об этом сообщил представитель бренда в пятницу, 29 марта.

В парфюмерных композициях свеч и диффузоров сочетаются ноты апельсина с Капри, амальфийского инжира, калабрийского бергамота, померанца с Лигурийского побережья и мирта с Панареи. Новые продукты бренда отличает оригинальный дизайн.

Фотографом рекламной кампании новой серии стал Гуидо Тарони (Guido Taroni).