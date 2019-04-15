Итальянцы предложили ароматизировать комнаты
Итальянский бренд Acqua di Parma выпустил свои бестселлеры Luce di Colonia, Buongiorno, La Casa sul Lago, Caffе in Piazza и Oh, L’amore в версии ароматов для дома: парфюмерных свеч и диффузоров.
Об этом сообщил представитель бренда в пятницу, 29 марта.
В парфюмерных композициях свеч и диффузоров сочетаются ноты апельсина с Капри, амальфийского инжира, калабрийского бергамота, померанца с Лигурийского побережья и мирта с Панареи. Новые продукты бренда отличает оригинальный дизайн.
Фотографом рекламной кампании новой серии стал Гуидо Тарони (Guido Taroni).