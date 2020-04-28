Итальянцы придумали «антикоронавирусное» кресло для самолета

Новое расположение поможет социальному дистанцированию, считают дизайнеры. По одному из вариантов, центральное кресло будет развернуто в обратную сторону, а пассажиры ­– разделены перегородкой.

Еще один вариант предполагает просто наличие прозрачной перегородки между креслами, пишет euromag.ru.

Те же дизайнеры, сообщает CNN, ранее предлагали оборудовать в самолетах стоячие места.