Итальянцы придумали «антикоронавирусное» кресло для самолета
Итальянские дизайнеры Aviointeriors предложили изменить размещение кресел в салоне экономкласса после окончания пандемии коронавируса.
Новое расположение поможет социальному дистанцированию, считают дизайнеры. По одному из вариантов, центральное кресло будет развернуто в обратную сторону, а пассажиры – разделены перегородкой.
Еще один вариант предполагает просто наличие прозрачной перегородки между креслами, пишет euromag.ru.
Те же дизайнеры, сообщает CNN, ранее предлагали оборудовать в самолетах стоячие места.