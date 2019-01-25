Итальянцы считают свои СМИ слишком партийными

Пятница, 25 Январь 2019 Италия Италия

Итальянцы считают свои СМИ слишком партийными

В числе других претензий – необъективность и поверхностность.

65% граждан Италии считают главным негативным аспектом национальных СМИ их «партийность» (фракционность) в подаче политической информации, сообщает regnum.ru.

Низкий уровень объективности итальянских СМИ отметили 56% граждан. Почти половина респондентов (48%) жалуются на поверхностность журналистов.

Кроме того, 43% граждан считают, что издания должны уделять больше внимания журналистским расследованиям и разоблачениям.

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