Итальянцы считают свои СМИ слишком партийными

65% граждан Италии считают главным негативным аспектом национальных СМИ их «партийность» (фракционность) в подаче политической информации, сообщает regnum.ru.

Низкий уровень объективности итальянских СМИ отметили 56% граждан. Почти половина респондентов (48%) жалуются на поверхностность журналистов.

Кроме того, 43% граждан считают, что издания должны уделять больше внимания журналистским расследованиям и разоблачениям.