Итальянцы создали «Нутеллу в моцарелле»

Четверг, 13 Февраль 2020 Италия Италия

Итальянцы создали «Нутеллу в моцарелле»

«Нутелла в моцарелле» -  новый продукт, изобретенный в апулийском городе Мартина Франка, в сыроварне Семераро.

«Это похоже на буррату, - объясняет Розита, дочь владельца сыроварни Франческо. - Но внутри вы найдете крем из шоколадно-ореховой пасты».

Если сыр есть еще горячим, его вкус похож на молоко с какао. Однако, когда сыр холодный, хорошо чувствуется контраст между сладким и соленым, сообщает Italia-ru.

Это вызов традиционным вкусам, но, похоже, продукт уже многим нравится, пишет euromag.ru.

«Наши клиенты оценили изобретение, - говорит Розита Семераро, - Но это не тот продукт, который ежедневно будет можно найти на прилавке».

«Нутелла в моцарелле» должна быть продано за один день из-за скоропортящихся ингредиентов, и поэтому лучше работать по заказу.

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