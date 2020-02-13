Итальянцы создали «Нутеллу в моцарелле»
«Нутелла в моцарелле» - новый продукт, изобретенный в апулийском городе Мартина Франка, в сыроварне Семераро.
«Это похоже на буррату, - объясняет Розита, дочь владельца сыроварни Франческо. - Но внутри вы найдете крем из шоколадно-ореховой пасты».
Если сыр есть еще горячим, его вкус похож на молоко с какао. Однако, когда сыр холодный, хорошо чувствуется контраст между сладким и соленым, сообщает Italia-ru.
Это вызов традиционным вкусам, но, похоже, продукт уже многим нравится, пишет euromag.ru.
«Наши клиенты оценили изобретение, - говорит Розита Семераро, - Но это не тот продукт, который ежедневно будет можно найти на прилавке».
«Нутелла в моцарелле» должна быть продано за один день из-за скоропортящихся ингредиентов, и поэтому лучше работать по заказу.