Итальянцы создали шоколад для диабетиков

Пятница, 25 Октябрь 2019 Италия Италия

Итальянцы создали шоколад для диабетиков

Сладость, разработанная при поддержке исследователей Римского университета "Ла Сапьенца", не повышает уровень сахара в крови.

«Специальный» шоколад, к которому добавляется олеоуропеин, вещество, извлеченное из оливкового масла, полезный для диабетиков, разработан в Италии.

При его употреблении удается избежать повышения уровня сахара в крови, что обычно происходит после употребления обычного шоколада, и, следовательно, позволяет пациентам наслаждаться сладостью без необходимости прибегать к продуктам без сахара для диабетиков.

Употребление в пищу шоколада с оливковым маслом не только не вредно, но, наоборот, полезно, потому что какао в умеренных количествах может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний благодаря своим антиоксидантным эффектам, сообщает euromag.ru.

Употребление в пищу 40 граммов этого шоколада никоим образом не изменяет уровень сахара в кров: это продемонстрировано экспериментальным исследованием, только что опубликованным в журнале Clinical Nutrition, согласно которому такая сладость также позволяет диабетикам использовать потенциальные полезные свойства шоколада, например, антиоксидантные и защитые свойства для сердечно-сосудистой системы.

Олеуропеин содержится в оливках и листьях оливковых деревьев, он предотвращает внезапные колебания сахара в крови после еды, которые у диабетиков очень заметны и которые способствуют ухудшению их состояния.

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