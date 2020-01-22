Итальянцы стали меньше есть дома и больше — в кафе и ресторанах

Передает Italia Oggi во вторник, 21 января, со ссылкой на экспертное исследование Fipe.

В 2019 году жители страны потратили в кафе и ресторанах 86 млрд евро (каждый гражданин — в среднем чуть менее 1,5 тыс. евро в год), пишет regnum.ru.

За тот же период заметно сократился объем расходов жителей Италии на приобретение продуктов для приготовления еды дома — на 8,6 млрд евро.