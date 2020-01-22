Итальянцы стали меньше есть дома и больше — в кафе и ресторанах
За последние 10 лет объем расходов жителей Италии на посещение заведений общественного питания вырос на 4,9 млрд евро.
Передает Italia Oggi во вторник, 21 января, со ссылкой на экспертное исследование Fipe.
В 2019 году жители страны потратили в кафе и ресторанах 86 млрд евро (каждый гражданин — в среднем чуть менее 1,5 тыс. евро в год), пишет regnum.ru.
За тот же период заметно сократился объем расходов жителей Италии на приобретение продуктов для приготовления еды дома — на 8,6 млрд евро.