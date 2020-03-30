Итальянцы столкнулись с нехваткой денег из-за карантина

Понедельник, 30 Март 2020 Италия Италия

Итальянцы столкнулись с нехваткой денег из-за карантина

Серьезные финансовые проблемы принес жителям Италии режим чрезвычайного положения, введенный в стране для борьбы с распространением нового коронавируса, 28 марта.

Наибольшие потери испытывают представители малого бизнеса из-за закрытия их магазинов и предприятий. Кроме того, нехватку денежных средств стали ощущать работники остановленных предприятий, а также уволенные после карантина итальянские граждане и лица, работающие «в тени», пишет regnum.ru.

По словам одного из опрошенных жителей республики, если правительство не предоставит людям деньги на еду, доведенные до отчаяния граждане будут вынуждены грабить магазины и «попытаются устроить революцию».

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