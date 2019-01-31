Итальянцы тратят на приготовление пищи 37 минут в день

Четверг, 31 Январь 2019 Италия Италия

Итальянцы тратят на приготовление пищи 37 минут в день

Граждане страны считают качество еды важным, но у них все меньше времени на то, чтобы готовить.

В среднем каждый житель Италии тратит 37 минут в день на приготовление пищи, сообщает в среду, 30 января, Il Sole 24 Ore со ссылкой на данные профильного исследования.

Граждане страны по-прежнему считают, что качество еды имеет большое значение (такого мнения придерживаются 97% респондентов), однако у них остается все меньше времени на приготовление пищи, и они чаще, чем раньше, едят в кафе и ресторанах, пишет regnum.ru.

41,3% респондентов тратят на приготовление еды от получаса до часа, 40,2% — от 15 до 30 минут. Среднее время, которое тратится на принятие пищи, составляет 29 минут на одну трапезу.

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