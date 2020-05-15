Итальянцы во время карантина стали больше работать и больше нервничать

Таковы данные исследования LinkedIn, опубликованные в четверг, 14 мая.

46% респондентов также отметили, что стали чаще переживать стрессовые состояния, пишет regnum.ru.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 13 мая, умерли 31 106 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 195. Днем ранее показатель увеличился на 172. Выздоровели 112 541 человек, за день этот показатель увеличился на 3502 (днем ранее — на 2452). Число подтвержденных носителей увеличилось на 888 (днем ранее — на 1402). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 222 104. В настоящее время заражены 78 457 человек — на 2809 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более двух недель.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Еще раньше, в первой половине марта, были введены отдельные ограничения для некоторых сфер экономики и наиболее пострадавших регионов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 2−3% ВВП, полагают эксперты.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение 55 млрд евро. Прямые выплаты бизнесу должны составить около 10 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане начали получать из бюджета единовременную выплату в 600 евро, также они могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро.