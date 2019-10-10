Итальянцы заменили пластиковые трубочки на макароны

Букатини – это длинная и полая паста, которая, действительно, может стать отличной заменой вредному пластику. Единственное ограничение – букатини нельзя использовать для горячих коктейлей, пишет euromag.ru.

В холодных напитках букатини могут продержаться минимум час. Многим не нравится легкий крахмалистый привкус в коктейле, однако его можно избежать, если использовать макаронные трубочки для сильногазированных напитков и подавать их в особых стаканах – хайболах.