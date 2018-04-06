Итальянец из ревности застрелил брата в зале игровых автоматов

Пятница, 06 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянец из ревности застрелил брата в зале игровых автоматов

Житель Ломбардии с оружием ворвался в зал игровых автоматов и хладнокровно застрелил собственного брата и его подругу, пытавшуюся его защитить.

Как сообщают местные СМИ, кровавая драма разыгралась вечером в среду в городе Караваджо в провинции Бергамо. Убийца с ничем не прикрытым лицом зашел в игровой зал и открыл огонь из пистолета по 51-летнему Карло Новембрини, несколькими выстрелами поразив его и его подругу, пытавшуюся остановить киллера.

Богатое криминальное прошлое убитого могло бы объяснить преступление мафиозной вендеттой: в прошлом Новембрини отбывал наказание в тюрьме строгого режима за участие в мафиозной группировке, действовавшей на Сицилии.

Впрочем, поведение убийцы было мало похожим на действия профессионального наемника. К залу игровых автоматов он приехал на белом Fiat в компании женщины, по некоторым данным, являвшейся сестрой убитого и убийцы. Пока шла стрельба, она ждала мужчину в машине. В вечерний час заведение был наполнено посетителями, а внутри него установлены многочисленные камеры видеонаблюдения, которые и запечатлели семейную трагедию, пишет РИА Новости.

Убийца скрылся с места преступления, однако был пойман спустя несколько часов. Признательные показания он начал давать почти сразу. Мотивом убийства, по предварительным данным, послужила ревность и супружеская неверность: младший брат в какой-то момент узнал о связи старшего со своей бывшей супругой.

Стрельба в провинции Бергамо случайно совпала с другим бытовым убийством, которое произошло в тот же день в соседней провинции Брешия. Пожилой бывший уголовник расправился там с двумя предпринимателями, когда-то проходившими с ним по одному делу о серии ограблений, после чего свел счеты с жизнью.

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