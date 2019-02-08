Итальянец изготовил необыкновенный бисквит для крема Nutella

В феврале отмечается Всемирный день Nutella. Это шоколадно-ореховая паста, которая когда-то случайно была приготовлена в Италии, а потом стала популярным продуктом по всему миру. Она полюбилась взрослым и детям. Компания Ferrero стала знаменитой после изобретения Nutella.

Итальянский дизайнер придумал лакомство, с которым сладкую пасту стало есть еще проще. Паоло Улиан предложил делать печенье для Nutella в форме конуса, чтобы надевать его на палец и мазать пасту на него. Паоло дал название печенью — Pappilan ("Паппилан"), передает napoli1.com.

Вчера в Нью-Йорке и Чикаго Ferrero отпраздновали Всемирный день Nutella, подарив любителем шоколадной пасты продукцию с их именами на баночке.