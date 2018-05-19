Итальянец лишился рук и ног из-за ошибочного диагноза

Суббота, 19 Май 2018 Италия Италия

Итальянец лишился рук и ног из-за ошибочного диагноза

Любитель спорта из Испании Давиде Морана лишился рук и ног после того, как врач поставил ему неверный диагноз.

Итальянец, проживавший в испанском городе Мурсия, отправился к врачу после того, как у него поднялась температура и он почувствовал боль в челюсти.

Он сдал анализы, после которых, однако, ему диагностировали обычный грипп и отправили домой.

Состояние 24-летнего Давиде ухудшалось, температура поднялась выше 39, его рвало, а лицо покрылось коричневыми пятнами.

«Я чувствовал сильную слабость. Ноги болели, они были как будто замороженные, и когда я снял носки, то увидел такие же коричневые пятна, что и на лице, только чуть больше», - рассказывает он.

Итальянец вернулся в больницу, где ему диагностировали менингит. Из-за инфекции менее чем за два дня пятна покрыли большую часть его тела. У Давиде отказали многие органы, его пришлось ввести в искусственную кому.

Всего через неделю ему ампутировали обе руки и обе ноги.

До трагического случая мужчина любил заниматься спортом и готовить, много времени проводил с друзьями. Его родственники отмечают, что сейчас он пытается сохранять позитивный настрой и готов начать новую жизнь.

Сейчас Давиде с помощью краудфандинга собирает деньги на протезы. Ему необходимо около ста тысяч евро.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: не оставляйте ключи в почтовых ящиках!

      Успешную операцию провело подразделение Уголовного розыска Территориального управления Виана-ду-Каштелу.

      Подробнее

    • Международный день музеев

      Международный день музеев на Мадейре в главном городе и морском порте острова Фуншале проходит крупномасштабно.

      Подробнее

    • Испания: неприятный сюрприз для туристов

      Большинство туристических апартаментов в Мадриде могут признать незаконными.

      Подробнее

    • Новый глава Каталонии отказался присягать на верность королю Испании

      Ким Торра, избранный на пост главы женералитета каталонским парламентом, в четверг принес присягу и официально вступил в должность.

      Подробнее

    • Итальянец лишился рук и ног из-за ошибочного диагноза

      Любитель спорта из Испании Давиде Морана лишился рук и ног после того, как врач поставил ему неверный диагноз.

      Подробнее

    • Вокальный ансамбль «Te Deum» в РЦНК

      29 мая в 19:00 в Российском центре науки и культуры в Риме состоится презентация вокального ансамбля «Te Deum» под руководством Игоря Пучкина. Хор был создан в начале 2018 года в столице Италии.

      Подробнее

    • Ученые предсказали скорую и неизлечимую эпидемию

      Невосприимчивый к лечению грибок может в скором времени привести к эпидемии, которая будет уничтожать растения, животных и людей.

      Подробнее

    • У экс-премьера изъяли 5 грузовиков драгоценностей и денег

      Малайзийская полиция провела серию обысков в домах бывшего главы правительства страны Наджиба Разака, изъяв более 280 коробок ценностей.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе