Итальянец Маснада победил на шестом этапе многодневки "Джиро д'Италия"

Пятница, 17 Май 2019 Италия Италия

Итальянец Маснада победил на шестом этапе многодневки

Второе место занял его соотечественник Валерио Конти, третьим стал испанец Хосе Рохас.

Итальянский велогонщик Фаусто Маснада из команды Androni Giocattoli-Sidermec одержал победу на шестом этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия".

Спортсмен преодолел дистанцию 238 км между Кассино и Сан-Джованни-Ротондо за 5 часов 45 минут 1 секунду. Второе место занял его соотечественник Валерио Конти из команды UAE Team (отставание - 5 секунд), третьим стал испанец Хосе Рохас из команды Movistar (+0.38), пишет ТАСС.

Среди россиян лучшим стал Павел Сиваков из команды Team Ineos, занявший 36-е место, Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) занял 60-е место, Вячеслав Кузнецов (Katusha-Alpecin) - 62-е, Дмитрий Страхов (Katusha-Alpecin) - 164-е.

В общем зачете лидирует Конти (25:22.00), второе место занимает итальянец Джованни Карбони (Bardiani CSF; отставание 1 минута 41 секунда), третьим идет француз Нанс Петерс (AG2R La Mondiale; +2.09). Сиваков занимает 28-е место (+6.48), Закарин - 29-е (+7.00), Кузнецов - 98-е (+19.29), Страхов - 159-е (+48.59).

Первая гонка "Джиро д'Италия" состоялась в 1909 году. Трижды гонку выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (в 1994 году), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).

Маршрут "Джиро д'Италия" - 2019 протяженностью 3578,8 км проложен по территории Италии и Сан-Марино. Многодневка завершится 2 июня в Вероне.

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