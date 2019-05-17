Итальянец Маснада победил на шестом этапе многодневки "Джиро д'Италия"

Итальянский велогонщик Фаусто Маснада из команды Androni Giocattoli-Sidermec одержал победу на шестом этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия".

Спортсмен преодолел дистанцию 238 км между Кассино и Сан-Джованни-Ротондо за 5 часов 45 минут 1 секунду. Второе место занял его соотечественник Валерио Конти из команды UAE Team (отставание - 5 секунд), третьим стал испанец Хосе Рохас из команды Movistar (+0.38), пишет ТАСС.

Среди россиян лучшим стал Павел Сиваков из команды Team Ineos, занявший 36-е место, Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) занял 60-е место, Вячеслав Кузнецов (Katusha-Alpecin) - 62-е, Дмитрий Страхов (Katusha-Alpecin) - 164-е.

В общем зачете лидирует Конти (25:22.00), второе место занимает итальянец Джованни Карбони (Bardiani CSF; отставание 1 минута 41 секунда), третьим идет француз Нанс Петерс (AG2R La Mondiale; +2.09). Сиваков занимает 28-е место (+6.48), Закарин - 29-е (+7.00), Кузнецов - 98-е (+19.29), Страхов - 159-е (+48.59).

Первая гонка "Джиро д'Италия" состоялась в 1909 году. Трижды гонку выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (в 1994 году), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).

Маршрут "Джиро д'Италия" - 2019 протяженностью 3578,8 км проложен по территории Италии и Сан-Марино. Многодневка завершится 2 июня в Вероне.