Итальянец нарисовал портрет лидера КНР Си Цзиньпина трактором

Пятница, 22 Март 2019 Италия Италия

Итальянец нарисовал портрет лидера КНР Си Цзиньпина трактором

Итальянский фермер-художник Дарио Гамбарин изобразил на одном из пшеничных полей в предместье Вероны монументальный портрет Си Цзиньпина.

Произведение было приурочено к первому официальному визиту китайского лидера в Италию. Портрет расположился на поле площадью 20 тысяч кв.метров в местечке Кастаньяро (область Венето). На создание "картины" Гамбарин потратил более 8 часов. Автор надеется, что китайский гость сможет оценить его работу с высоты птичьего полета, подлетая к Апеннинам, пишет rg.ru.

Портрет Си Цзиньпина пополнил богатую коллекцию "художника". В прошлом он рисовал трактором портреты Владимира Путина, Барака Обамы, папы римского Франциска и Нельсона Манделы.

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