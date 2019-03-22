Итальянец нарисовал портрет лидера КНР Си Цзиньпина трактором

Произведение было приурочено к первому официальному визиту китайского лидера в Италию. Портрет расположился на поле площадью 20 тысяч кв.метров в местечке Кастаньяро (область Венето). На создание "картины" Гамбарин потратил более 8 часов. Автор надеется, что китайский гость сможет оценить его работу с высоты птичьего полета, подлетая к Апеннинам, пишет rg.ru.

Портрет Си Цзиньпина пополнил богатую коллекцию "художника". В прошлом он рисовал трактором портреты Владимира Путина, Барака Обамы, папы римского Франциска и Нельсона Манделы.