Итальянец рисует картины, которые светятся в темноте

Среда, 28 Август 2019 Италия Италия

Итальянец рисует картины, которые светятся в темноте

Художник рисует удивительные картины, которые светятся в темноте.

Итальянский художник-самоучка Кристофоро Скорпинити (Cristoforo Scorpiniti), известный в соцсетях под ником Криско Арт (Crisco Art), уже несколько лет создаёт светящиеся в темноте картины.

Необычность этих работ в том, что каждая из них представляет собой два рисунка, которые рассказывают две истории — одну, когда свет включен, вторую — когда выключен, пишет ridus.ru.

Как и его картины, которые освещают тени, творческая личность Кристофоро проявила себя в тёмное время в его жизни. После того, как его уволили с работы в сфере недвижимости, он вернулся домой в Южную Италию. Однако вместо того, чтобы жалеть себя, итальянец решил попробовать себя в чём-то новом — например, рисовать волшебные картины с помощью красок светящихся в темноте. Именно возвращение в родной город пробудило в нем страсть к искусству. Теперь у художника есть целая армия поклонников — за талантливым парнем следит 1,3 миллиона человек на Facebook и свыше 580 тысяч последователей в Instagram. 

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