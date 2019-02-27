Итальянец три минуты отдирал присосавшегося к спине осьминога

Среда, 27 Февраль 2019 Италия Италия

Итальянец три минуты отдирал присосавшегося к спине осьминога

В Италии мужчина выпрыгнул из воды с присосавшимся к спине осьминогом.

На видео, снятое очевидцем, обратило внимание издание Daily Mail.

Автор ролика Джузеппе Торторелла (Giuseppe Tortorella) со своим другом Роберто (Roberto) направлялся на лодке из итальянского города Торре-дель-Греко в Неаполь. Роберто решил опуститься под воду в гидрокостюме и заняться подводной охотой.

«Мы думаем, что осьминог присосался, пока Роберто пытался поймать рыбу. Сначала он (осьминог — прим. «Ленты.ру») был на его руке, но затем переместился, когда он (мужчина — прим. «Ленты.ру») выбирался на поверхность», — рассказывает Торторелла.

Он также объяснил, что морское существо оказалось очень сильным и крепко прицепилось щупальцами к костюму. Двоим мужчинам потребовалось почти три минуты, чтобы освободить осьминога и выпустить в море.

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