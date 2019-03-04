Итальянка стала матерью в одиннадцатый раз

Клаудия Гуффанти родила девочку по имени Джудитта весом 3 килограмма 100 грамм.

Клаудия вышла замуж в возрасте 17 лет и родила первого ребенка в 22 года. За следующие 16 лет она рожала еще 10 раз. В дополнение к последней дочери у пары есть семь сыновей и три девочки. Все эти годы большое семейство содержал отец Диего, который работает консультантом в IT-кампании, пишет news.ru.

Тем временем, как сообщает News.ru, уровень рождаемости в России продолжает снижаться. Обеспокоенность по этому поводу выразила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. По данным Росстата, этот показатель за 10 месяцев 2018 года снизился на 4,8% по сравнению с 2017 годом.