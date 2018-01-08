Итальянка в 56 лет стала мамой без искусственного оплодотворения
Редкое событие произошло в роддоме Казале-суль-Силе провинции Тревизо (Венеция).
56-летняя женщина родила девочку естественным образом, без искусственного оплодотворения. Беременность и роды прошли без осложнений, и в декабре на свет появилась малышка весом более 3 килограммов и в добром здравии, пишет napoli1.com.
У мамы уже есть две дочери 28 и 34 лет. Отец новорожденной моложе матери на 17 лет и по происхождению является южноамериканцем.