Итальянка в 56 лет стала мамой без искусственного оплодотворения

Понедельник, 08 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Итальянка в 56 лет стала мамой без искусственного оплодотворения

Редкое событие произошло в роддоме Казале-суль-Силе провинции Тревизо (Венеция).

56-летняя женщина родила девочку естественным образом, без искусственного оплодотворения. Беременность и роды прошли без осложнений, и в декабре на свет появилась малышка весом более 3 килограммов и в добром здравии,  пишет napoli1.com.

У мамы уже есть две дочери 28 и 34 лет. Отец новорожденной моложе матери на 17 лет и по происхождению является южноамериканцем.

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