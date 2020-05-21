Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо

Четверг, 21 Май 2020 Италия Италия

Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо

Картину кисти знаменитого художника Пабло Пикассо выиграла в лотерею жительница Италии.

Об этом 20 мая сообщает радиостанция France Info.

Лотерея «Один Пикассо за сто евро» проводилась с целью сбора средств на благотворительность некоммерческой организацией «Помогать другим». Всего было продано более 50 тысяч лотерейных билетов стоимостью сто евро каждый.

Победитель лотереи получал картину Пикассо «Натюрморт», которая была написана всемирно известным художником в 1921 году, её оценочная стоимость составляет миллион евро, пишет regnum.ru.

Приз достался итальянке Клаудии Боргоньо, которая купила всего один лотерейный билет.

Всего благодаря лотерее было собрано около пяти миллионов евро, которые были переданы организаторами акции в пользу организации CARE, которая занимается обеспечением жителей Африки питьевой водой и образованием.

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