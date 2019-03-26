Итальянская биатлонистка Вирер выиграла общий зачет Кубка мира

В масс-старте на заключительном этапе КМ в норвежском Хольменколлене Вирер заняла 12-е место. Таким образом она набрала 904 очка и стала обладательницей «Хрустального глобуса».

Второй в общем зачете стала ее соотечественница Лиза Виттоцци (882), а замкнула тройку лучших представительница Словакии Анастасия Кузьмина (870), пишет russian.rt.com.

Среди российских спортсменок лучшей стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 14-е место (494).