Итальянская биатлонистка Вирер выиграла общий зачет Кубка мира
Итальянка Доротея Вирер одержала победу в общем зачете Кубка мира по биатлону.
В масс-старте на заключительном этапе КМ в норвежском Хольменколлене Вирер заняла 12-е место. Таким образом она набрала 904 очка и стала обладательницей «Хрустального глобуса».
Второй в общем зачете стала ее соотечественница Лиза Виттоцци (882), а замкнула тройку лучших представительница Словакии Анастасия Кузьмина (870), пишет russian.rt.com.
Среди российских спортсменок лучшей стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 14-е место (494).