Итальянская биатлонистка Вирер выиграла общий зачет Кубка мира

Вторник, 26 Март 2019 Италия Италия

Итальянская биатлонистка Вирер выиграла общий зачет Кубка мира

Итальянка Доротея Вирер одержала победу в общем зачете Кубка мира по биатлону.

В масс-старте на заключительном этапе КМ в норвежском Хольменколлене Вирер заняла 12-е место. Таким образом она набрала 904 очка и стала обладательницей «Хрустального глобуса».

Второй в общем зачете стала ее соотечественница Лиза Виттоцци (882), а замкнула тройку лучших представительница Словакии Анастасия Кузьмина (870), пишет russian.rt.com.

Среди российских спортсменок лучшей стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 14-е место (494).

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