Итальянская фирма отсудила у Apple права на имя Стива Джобса

Итальянская фирма Steve Jobs выиграла судебный спор с Apple за право использовать в названии имя основателя корпорации. Владельцы Steve Jobs братья Винченцо и Джакомо Барбато назвали свою фирму в честь Джобса в 2012 году, когда узнали, что Apple не сделала имя своего основателя торговой маркой, сообщает издание ntv.ru.

Регистрация бренда была признана законной еще в 2014 году, но фирма не могла использовать его, так как Apple подала против братьев два иска - за название фирмы и ее логотип в виде «надкусанной» буквы J. Спор длился несколько лет и только в этом году завершился в пользу братьев Барбато.

Фирма Steve Jobs выпускает одежду и сумки. В будущем компания планирует начать производство смартфонов, но на базе ОС Android.