Итальянская горгонзола в числе самых подделываемых сыров мира
Горгонзола оказалась в числе самых подделываемых сыров в мире наравне с пармезаном и гран падано.
Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Италии. Оказалось, что больше всего горгонзолу подделывают в США. 90% сыра, который продается там в магазинах под названием горгонзолы, на самом деле производится в Висконсине и Калифорнии.
Всего по данным итальянского министерства, оборот поддельной итальянской агропродовольственной продукции в мире составляет 120 миллиардов долларов. Примерно во столько же оценивают оборот поддельных итальянских изделий высокой моды, сообщает Европульс.
Горгонзола — старинный итальянский сыр с благородной голубой плесенью. Считается, что горгонзола была впервые изготовлена в одноименном городе на окраине Милана в 879 году.
По другой версии, сыр родился в Пастуро-ин-Вальсассина, благодаря наличию там превосходных природных пещер, где сохраняется постоянная средняя температура между 6 и 12 градусами по цельсию. Это позволяет выдерживать горгонзолу в идеальных условиях.
Французские ученые выяснили, что сыр делает вино вкуснее на молекулярном уровне.