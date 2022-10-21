Итальянская горгонзола в числе самых подделываемых сыров мира

Пятница, 21 Октябрь 2022 Италия

Итальянская горгонзола в числе самых подделываемых сыров мира

Горгонзола оказалась в числе самых подделываемых сыров в мире наравне с пармезаном и гран падано.

Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Италии. Оказалось, что больше всего горгонзолу подделывают в США. 90% сыра, который продается там в магазинах под названием горгонзолы, на самом деле производится в Висконсине и Калифорнии.

Всего по данным итальянского министерства, оборот поддельной итальянской агропродовольственной продукции в мире составляет 120 миллиардов долларов. Примерно во столько же оценивают оборот поддельных итальянских изделий высокой моды, сообщает Европульс.

Горгонзола — старинный итальянский сыр с благородной голубой плесенью. Считается, что горгонзола была впервые изготовлена ​​в одноименном городе на окраине Милана в 879 году.

По другой версии, сыр родился в Пастуро-ин-Вальсассина, благодаря наличию там превосходных природных пещер, где сохраняется постоянная средняя температура между 6 и 12 градусами по цельсию. Это позволяет выдерживать горгонзолу в идеальных условиях.

Французские ученые выяснили, что сыр делает вино вкуснее на молекулярном уровне.

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