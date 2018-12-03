Итальянская кухня завоевывает мир

В рамках III Недели итальянской кухни в мире многие члены Федерации поваров Италии (Federazione Italiana Cuochi) разъехались в разные страны, чтобы провести мастер-классы итальянской кухни, кулинарные шоу и многое другое. Alessandro Circiello как президент этой организации подал личный пример, отправившись в Мексику со своей командой для участия в многочисленных мероприятиях.

Bruno Brunori, шеф-повар и владелец ресторана Casa Brunori под Римом, полетел в Гватемалу, где принял участвовал не только в торжественных мероприятиях и телевизионных шоу, но и в благотворительных акциях.

Семья Troiani, которая насчитывает в своем активе уже три ресторана в Риме и Мишленовские звезды благодаря Angelo Troiani (он один из братьев, именно шеф-повар), тоже отправила своих представителей за границу. Troiani с честью выполнили свою миссию по популяризации итальянской кухни в Саудовской Аравии.

Посольство Италии в Монте-Карло тоже не ударило в грязь лицом, организовав оригинальный вечер “Italian Tasting” с участием наследного принца Principe Emanuele Filiberto di Savoia, который рассказал о своих кулинарных бизнес-проектах в Калифорнии, пропагандирующих итальянскую кухню. После ток-шоу с участием посла Италии в Княжестве Монако Cristiano Gallo гостям было предложено кулинарное шоу, где они смогли попробовать пасту с различными соусами в итальянском стиле.

Вечер был проведен в знаменитом отеле Fairmont Monte Carlo, главный шеф-повар которого Didier Aniès, Executive Chef тоже принял участие в вечере, рассказав о огромном значении Итальянской кухни в гастрономическом мире.

Сертификат для итальянских ресторанов в России

А в Посольстве Италии в Москве прошла церемония награждения ресторанов, получивших сертификат Ospitalità Italiana 2019, которые являются лучшими итальянскими ресторанами, открытыми в России.

Мероприятие, почетным гостем которого стал Андреа Илли, президент Illycaffè, прошло в рамках проекта Посольства Италии в Москве «Беседы с итальянскими инноваторами» (TRIPLE I - Italian Imaginative Innovators), приуроченного к III Неделе итальянской кухни в мире.

После встречи с известным итальянским предпринимателем состоялось официальное вручение сертификатов лучшим шеф-поварам и рестораторам. Вручали дипломы Посол Италии П. Терраччано и Директор Московского представительства Итало-Российской Торговй Палаты (ИРТП) М. Флорио. Получившие дипломы рестораны предложили cocktail более чем ста гостям, среди которых были журналисты, импортеры, дистрибьюторы и VIP-персоны, работающие в отрасли HoReCa и агропромышленном комплексе.

Впервые сертификат Ospitalità Italiana 2019 получили шесть итальянских ресторанов в Москве («Аист», Assunta Madre MOSCOW, Officina, OVO by Carlo Cracco, Pepe Nero и Pinzeria на Шлюзовой), один ресторан в Санкт-Петербурге (Amo Cucinare) и один в Самаре (Таверна Дом Сиврè). В очередной раз получили сертификат 13 ресторанов, расположенных в столице (Bocconcino Okeanya, Bolognetta Osteria&Pizzeria, Buono, Cantinetta Antinori, Il Borgo, Il Pittore, Italyanets, La Bottega Siciliana, Maritozzo, OsteriyaU Salvatore, Pinzeria by Bontempi, Salumeria MOSCOW e Semifreddo), один ресторан в Ростове-на-Дону (Baraonda Cantina), один в Волгограде (Basilico) и один в Екатеринбурге (Dolce Vita).

На протяжении восьми лет ИРТП продвигает проект “Ospitalità Italiana 2019”, который реализует Unioncamere, при поддержке Итальянского института исследований в области туризма (Isnart). ИРТП продвигает сертификат и создание сети итальянских сертифицированных ресторанов на территории России.