Итальянская Lavazza выпустила эротический кофейный календарь

Вторник, 08 Октябрь 2019 Италия Италия

Итальянская Lavazza выпустила эротический кофейный календарь

Компания Lavazza - производитель кофе выпустила эротический календарь 2020 года, посвященный связи человека с природой.

Фотографом календаря стал Дэвид Лашапель, который уже в третий раз работает с брендом. Главная идея календаря – связь человека и природы. Календарь Lavazza выпускает ежегодно c 1993 года, пишет napoli1.com.

В 2020 году компания решила отдать дань природе в фотопроекте Earth CelebrAction, который восхваляет силу красоты и идею: каждый из нас способен что-то сделать для защиты окружающей среды.

Ученик Энди Уорхола и выдающийся фотограф периода искрящегося гламура 1990-х и культа знаменитостей, в последние годы Лашапель обратился к проблемам экологии и пейзажной фотографии, но не потерял свой узнаваемый стиль.

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