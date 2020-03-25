Итальянская медсестра покончила с собой
Женщина переживала сильный стресс и боялась, что она распространила болезнь.
В Италии 34-летняя медсестра, которая боролась с пандемией, наложила на себя руки, получив положительный результат на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
Об этом пишет Daily Mail.
Отмечается, что женщина страдала от сильного стресса из-за опасения, что она распространила болезнь, когда работала в больнице города Монца в Ломбардии, регионе, который переживает очень мощную вспышка недуга.
Как пишет британское издание, медсестра работала в отделении интенсивной терапии и была на карантине после того, как ей поставили диагноз COVID-19, пишет euromag.ru.
Национальная федерация медсестер Италии выразила "свою боль и смятение" из-за смерти женщины.
"Состояние и стресс, которому подвергаются наши специалисты, у всех на глазах", - сказали там, добавив, что "подобный эпизод произошел неделю назад в Венеции по тем же причинам".
Генеральный директор больницы Марио Альпароне сказал, что женщина была на самоизоляции от 10 марта и не находилась под наблюдением. Ее смерть еще расследуется.
На 24 марта общее количество жертв коронавируса в Италии уже достигло 6820 человек.