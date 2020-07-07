Итальянская оппозиция: предлагаемая ЕС помощь — «троянский конь»

Вторник, 07 Июль 2020 Италия

Итальянская оппозиция: предлагаемая ЕС помощь — «троянский конь»

Предложение властей ЕС использовать в качестве метода оказания помощи пострадавшим от пандемии экономикам так называемый «механизм стабильности» — это «троянский конь», заявила лидер «Братьев Италии».

В нынешних условиях тяжелого кризиса использование кредитов «механизма стабильности» становится особенно опасным инструментом, подчеркнула Джорджа Мелони.
Ранее против выступил и другой лидер оппозиции Италии — глава «Лиги» Маттео Сальвини, который обвинил правительство страны в желании «сдать Италию в ипотеку». Тем не менее в правительстве рассматривают возможность использования этого вида «поддержки».

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