Итальянская оппозиция: предлагаемая ЕС помощь — «троянский конь»

В нынешних условиях тяжелого кризиса использование кредитов «механизма стабильности» становится особенно опасным инструментом, подчеркнула Джорджа Мелони.

Ранее против выступил и другой лидер оппозиции Италии — глава «Лиги» Маттео Сальвини, который обвинил правительство страны в желании «сдать Италию в ипотеку». Тем не менее в правительстве рассматривают возможность использования этого вида «поддержки».