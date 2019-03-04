Итальянская полиция арестовала босса «Каморры»

Итальянская полиция объявила об аресте 38-летнего Марко ди Лауро, считающегося вторым наиболее опасным преступником страны после крестного отца сицилийской мафии Маттео Мессины Денаро.

Марко, один из сыновей бывшего босса каморры (неаполитанской преступной группировки) Паоло ди Лауро, обвиняется в целом ряде преступлений – от убийств и наркоторговли до разбоя и вымогательства. От итальянских полицейских он скрывается с 2004 г., международный ордер на его арест был выписан еще 13 лет назад, пишет napoli1.com.

Как сообщает Zarubejom.ru, в операции по захвату ди Лауро участвовало около 150 сотрудников правоохранительных органов. Сопротивления при задержании злоумышленник не оказал. Когда полицейские ворвались в дом, где ди Лауро жил с женой и двумя котами, он спокойно ел пасту.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте через твиттер поблагодарил полицию за «выдающуюся командную работу и очередной удар по организованной преступности».

Вышеупомянутого Маттео Мессину Денаро не могут поймать с 1993 г. В 2002 г. он был заочно приговорен к пожизненному заключению за серию взрывов в Риме, Милане и Флоренции, в результате которых десять человек погибли и около 90 получили ранения.