Итальянская полиция поймала босса каморры
Итальянская полиция поймала босса каморры, скрывавшегося 15 лет.
Карабинеры итальянского Неаполя утром во вторник арестовали одного из главарей местной преступной организации каморра Антонио Орландо, который находился в бегах с 2003 года.
Шестидесятилетний Орландо входил в число наиболее разыскиваемых преступников страны. В его отношении ранее были выписаны два ордера на арест по одному из наиболее тяжелых обвинений в итальянском уголовном праве - организации мафиозной структуры.
Как сообщили карабинеры, считается, что арестованный возглавлял клан каморры, состоящий из трех отдельных групп. Они действовали в северных пригородах Неаполя, в одном из которых Орландо и был арестован, пишет РИА Новости.
В квартире, где он скрывался, Орландо находился несколько дней и не собирался оставаться надолго. Благодаря подобной тактике и своему таланту заметать следы мафиози удалось скрываться от правосудия столь долгий срок.
Орландо управлял поставками крупных партий наркотиков на юг Италии. Высококачественный гашиш тоннами привозился из Марокко и на наркорынке был известен под маркой "айфон".