Итальянская прокуратура открыла дело против Маттео Сальвини

Пятница, 06 Сентябрь 2019 Италия Италия

Итальянская прокуратура открыла дело против Маттео Сальвини

Прокуратура Италии открыла уголовное дело против бывшего главы МВД, лидера «Лиги» Маттео Сальвини.

Сальвини обвиняют в клевете по отношению к Кароле Ракете, капитану корабля Sea-Watch 3, незаконно доставлявшего в Италию нелегальных мигрантов.

Дело передано в прокуратуру Милана — по месту жительства Сальвини, пишет regnum.ru.

Сторонники «Лиги» считают это преследование политическим. В бытность Сальвини министром прокуратура также регулярно выступала против него. Преследовать нужно нарушителя итальянских законов, а не того, кто эти законы защищал и якобы позволил себе слишком резкие комментарии, полагают в «Лиге».

Летом 2019 года итальянский суд арестовал корабль Sea-Watch 3 за нарушение закона и доставку в страну нелегальных мигрантов из территориальных вод Ливии, а также за неповиновение приказам береговой охраны.

Осенью 2018 года в Италии по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини был принят декрет о безопасности и миграции, ограничивающий доступ мигрантов в страну, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

В «Лиге» считают организацию нелегальной миграции незаконным бизнесом и методом политического давления на национальные власти европейских стран. Расширенная версия закона была утверждена летом 2019 года.

Поток нелегальных мигрантов в Италию в этот период снизился более чем на 90%. Предполагается, что после формирования нового правительства Италии без «Лиги» новые власти страны как минимум заметно смягчат правила в сфере нелегальной миграции.

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