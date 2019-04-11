Итальянские деревни упростили покупку домов за 1 евро

Но на деле итальянские чиновники, плохо владеющие английским, не в состоянии справиться со шквалом звонков и пояснить все условия сделки.

Когда международные СМИ сообщили, что сицилийский город Самбука продавал дома за 1 евро, мэр местности сказал, что не мог спать в течение нескольких недель и пытался «не сойти с ума» после десятков тысяч электронных писем и телефонных звонков всего за несколько дней. Чтобы не повторить такой опыт, многие города и деревни применяют более организованный подход, сообщает prian.ru.

В Зунголи, крошечной сельской деревне в регионе Кампания недалеко от Неаполя и побережья Амальфи, мэр Паоло Карузо собрал группу молодых добровольцев для обработки запросов от иностранных покупателей, прежде чем объявить о продаже домов по 1 евро. Он сказал, что наибольший спрос – от итальянцев, жителей других европейских стран, а также россиян, американцев, индийцев.

Потенциальным покупателям предлагают заполнить форму заявки, в которой им нужно пообещать отремонтировать дом в течение трёх лет и предоставить подробную информацию о том, что они будут делать со своей новой собственностью. Хорошая новость – налоговые вычеты в размере до 85% для ремонтных работ. Но есть и подвох: новому собственнику нужно будет начать работу в течение нескольких месяцев и внести возвращаемый страховой залог в размере 2 000 евро.

Муссомели, более крупный город на Сицилии, также упростил процесс покупки дешёвых домов для иностранцев, создав новое многоязычное агентство недвижимости для обработки именно таких запросов. На сайте – интерактивная карта, которая содержит подробную информацию о каждом здании на английском языке.

Предлагаемые дома в основном представляют собой заброшенные каменные коттеджи, находящиеся в разном состоянии. Здесь также есть возвращаемый страховой депозит в размере 5 000 евро плюс плата агентству 400 евро после заключения сделки. Агенты проводят экскурсии по домам и окрестностям, а также оформляют документы. Купить дом удалённо нельзя.

Большинство привлекательных предложений – в сельских районах на юге Италии. Но зато вариантов для выбора очень много.