Итальянские диетологи назвали способы избежать вздутия живота

Оказалось, что людям, страдающим от этой проблемы, нельзя сочетать продукты, имеющие разную длительность переваривания. Об этом передают «Актуальные новости».

Облегчить симптомы вздутия живота могут натуральные йогурты без дополнительных пищевых добавок. Молочные ферменты, которые входят в его состав, способны замедлить метаболизм, насытить организм белками, улучшив тем самым бактериальную флору желудка. Также полезной будет черника, которая выводит лишнюю воду из организма, благодаря содержанию минеральных солей. Ананас улучшит работу кишечника, благодаря бромелайну, который улучшает пищеварение, пишет inforeactor.ru.

Еще одним полезным продуктом при вздутии живота является фенхель, так как содержащиеся в нем волокна избавляют организм от токсинов и выводят жидкость. Зеленый чай способен припятствовать отложению жира в организме, распределяя его по всему телу.

Специалисты не советуют совмещать употребление продуктов, богатыми разными типами белков, как, например, яйца и сыр, которые перевариваются разное количество времени. Аналогичным эффектом обладают рис и макароны, которые также лучше не совмещать. При вздутии живота необходимо минимизировать употребление продуктов, которые вызывают брожение — капуста, брокколи, чеснок, яблоки, подсластители и грибы. Вместо них в рацион лучше добавить овощи, крупы, рыбу, мясо птицы и кефир.