Итальянские F-35 признали готовыми к боевому применению

Об этом, как сообщает ЦАМТО, заявил командующий ВВС генерал-лейтенант Альберто Россо в ходе посещения авиабазы Амендола.

Таким образом ВВС Италии стали первым оператором F-35A в Европе, который официально приступил к применению по назначению этих самолетов пятого поколения. Великобритания намерена объявить о начальной готовности к боевому применению своих F-35B до конца 2018 года.

Италия присоединилась к программе разработки и демонстрации F-35 со статусом партнера второго уровня в июне 2002 года. На покупку и обслуживание двух версий истребителя – 109 единиц F-35A с обычными взлетном и посадкой и 22 единиц F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой – планировалось израсходовать около 13 млрд евро. В 2012 году принято решение сократить количество приобретаемых Италией истребителей F-35 со 131 до 90 боевых машин, пишет военное.рф.

Изготовление F-35 для Италии выполняется на линии окончательной сборки и проверки FACO в Камери, которая остается единственным предприятием, выпускающим F-35B вне США. Здесь же выпускаются F-35A для ВВС Нидерландов.

Первая пара самолетов F-35A, поставленных ВВС Италии, совершила посадку на авиабазе Амендола в декабре 2016 года. Последний истребитель пятого поколения планируется передать ВВС Италии в 2027 году.