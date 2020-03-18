Итальянские фигуристы запустили флешмоб на коньках

Во флешмобе уже приняли участие экс-чемпионы мира в танцах на льду Анна Каппеллини и Лука Ланотте, бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров 2019 года Даниэль Грассль, хоккеисты Марко Инсам и Карола Салетта, конькобежка Франческа Лоллобриджида и другие, пишет РИА Новости.

Из-за ситуации с коронавирусом многие спортивные турниры отменены или перенесены, а спортсмены находятся в самоизоляции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены почти 185 тысяч человек в 159 странах, более 7,5 тысячи скончались.