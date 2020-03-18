Итальянские фигуристы запустили флешмоб на коньках

Среда, 18 Март 2020 Италия Италия

Итальянские фигуристы запустили флешмоб на коньках

Фигуристы запустили флешмоб Iskatehome ("Я катаюсь дома"), где спортсмены выполняют домашние дела на коньках и в соревновательных костюмах или форме.

Во флешмобе уже приняли участие экс-чемпионы мира в танцах на льду Анна Каппеллини и Лука Ланотте, бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров 2019 года Даниэль Грассль, хоккеисты Марко Инсам и Карола Салетта, конькобежка Франческа Лоллобриджида и другие, пишет РИА Новости.

Из-за ситуации с коронавирусом многие спортивные турниры отменены или перенесены, а спортсмены находятся в самоизоляции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены почти 185 тысяч человек в 159 странах, более 7,5 тысячи скончались.

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