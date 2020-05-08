Итальянские губернаторы просят открыть магазины раньше срока

Пятница, 08 Май 2020 Италия Италия

Итальянские губернаторы просят открыть магазины раньше срока

Итальянские губернаторы просят правительство открыть магазины раньше срока.

Розничные магазины в Италии должны быть открыты не с 18, а уже с 11 мая, с таким призывом к правительству страны единогласно обратились главы всех регионов, рассказал журналистам в четверг, 7 мая, губернатор Лигурии (Генуя) Джованни Тотти, пишет regnum.ru.

Кроме того, регионы просят предоставить им право самостоятельно уточнять графики введения новых послаблений по мере улучшения эпидемиологической ситуации.

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