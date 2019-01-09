Итальянские игорные операторы констатируют тенденцию снижения доходов

Тенденция замедления развития рынка наблюдается с 2017 года.

Показатели, опубликованные итальянским игорным регулятором Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), свидетельствуют о доходе лицензированных беттинг-операторов в размере 1,484 млрд евро в 2018 году. Это на 10,8% больше, чем в 2017-м. Оборот ставок составил 10,9 млрд евро, что на 1 млрд евро больше в сравнении с 2017 годом.

В прошлом году выручка от наземного беттинга составила 840 млн евро, что на 7% больше, чем в 2017 году. Доходы от онлайн-ставок составили чуть более 643 млн евро, что почти на 16% больше. Вместе с тем в 2017 году выручка от онлайн-ставок также увеличилась, на 44,5%, пишет logincasino.com.

По результатам декабря, совокупный доход от ставок на спорт сократился на 55% и составил 96,4 млн евро. Доход от наземного беттинга сократился на две трети и составил 49,4 млн евро, в то время как оборот онлайн-беттинга снизился на 43% до 47 млн евро.

Онлайн-казино в декабре зафиксировали увеличение выручки на 20,3% (70,5 млн евро), что является новым рекордом на итальянском рынке. Бренд PokerStars от Stars Group стал лидером в сегменте онлайн-казино в категориях декабрь (11,1%) и годовой рейтинг (9,6%). Lottomatica заняла второе место в обеих категориях с результатом 8% и 8,6% соответственно.

Показатели доходов от онлайн-покера также снизились. В декабре выручка от покерных турниров увеличилась на 0,5% и составила 8,2 млн евро, в результате чего годовой показатель турнирных доходов составил чуть менее 82 млн евро (–1,5%). Прибыль от кэш-игр в покер снизилась на 7,3% до 5,7 млн ​​ евро в декабре, в результате чего общий годовой доход составил 65,2 млн евро (–6,7%).