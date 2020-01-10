Итальянские медики нашли способ вернуть женщинам интерес к сексу

Медики не исключают, что в итоге средства с этим гормоном заменят гормональную заместительную терапию, пишет The Daily Mail.

Исследования показали: небольшие дозы дегидроэпиандростерона (DHEA) — гормона, вырабатываемого в теле, — способны повышать удовлетворение от секса. Также они снимают остроту симптомов менопаузы, включая приливы и ночную потливость. Пик же в уровне этого гомона обычно наступает в возрасте 25 лет, пишет napoli1.com.

Доктор Джон Стивенсон из Королевского госпиталя Бромптом констатирует: пока не очень понятно, представляют ли дозы DHEA, вводимые с помощью таблеток, инъекций или пластырей, опасность. На данный момент итальянские специалисты под руководством профессора Андрэа Геназзани из Университета Пизы провели соответствующее исследование с привлечением 48 женщин с симптомами менопаузы.

Из них 12 принимали только витамин D и кальций. Остальным давали либо DHEA, либо стандартную гормональную заместительную терапию, включающую эстроген, прогестерон или синтетический стероид тиболон. При этом фиксировалось самочувствие женщин и степень их сексуальной активности.

По прошествии 12 месяцев все женщины, принимавшие препараты заместительной терапии, демонстрировали улучшение в симптоматике. Аналогичными результатами не могли похвастаться женщины, пившие витамины.

На начало изыскания у всех сексуальная активность была примерно на одном уровне. Через год у женщин, пивших БАДы, показатель сексуальной активности, зависящий от гормонального фона, составлял 34,9, а в группе, принимавших DHEA, — 48,6. Заместительная терапия давала результаты, аналогичные последним.