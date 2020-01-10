Итальянские медики нашли способ вернуть женщинам интерес к сексу

Пятница, 10 Январь 2020 Италия Италия

Итальянские медики нашли способ вернуть женщинам интерес к сексу

Дегидроэпиандростерон может перевернуть жизнь женщин, проходящих период менопаузы, улучшив качество их сексуальной жизни.

Медики не исключают, что в итоге средства с этим гормоном заменят гормональную заместительную терапию, пишет The Daily Mail.  

Исследования показали: небольшие дозы дегидроэпиандростерона (DHEA) — гормона, вырабатываемого в теле, — способны повышать удовлетворение от секса. Также они снимают остроту симптомов менопаузы, включая приливы и ночную потливость. Пик же в уровне этого гомона обычно наступает в возрасте 25 лет, пишет napoli1.com.

Доктор Джон Стивенсон из Королевского госпиталя Бромптом констатирует: пока не очень понятно, представляют ли дозы DHEA, вводимые с помощью таблеток, инъекций или пластырей, опасность. На данный момент итальянские специалисты под руководством профессора Андрэа Геназзани из Университета Пизы провели соответствующее исследование с привлечением 48 женщин с симптомами менопаузы.  

Из них 12 принимали только витамин D и кальций. Остальным давали либо DHEA, либо стандартную гормональную заместительную терапию, включающую эстроген, прогестерон или синтетический стероид тиболон. При этом фиксировалось самочувствие женщин и степень их сексуальной активности.  

По прошествии 12 месяцев все женщины, принимавшие препараты заместительной терапии, демонстрировали улучшение в симптоматике. Аналогичными результатами не могли похвастаться женщины, пившие витамины.  

На начало изыскания у всех сексуальная активность была примерно на одном уровне. Через год у женщин, пивших БАДы, показатель сексуальной активности, зависящий от гормонального фона, составлял 34,9, а в группе, принимавших DHEA, — 48,6. Заместительная терапия давала результаты, аналогичные последним.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)